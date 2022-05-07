تشكيل الأهلي - عودة عبد القادر.. وبيرسي تاو يقود الهجوم أمام وفاق سطيف

السبت، 07 مايو 2022 - 20:02

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي - الرجاء - أحمد عبد القادر

عاد أحمد عبد القادر للظهور في تشكيل الأهلي الأساسي مرة أخرى أمام وفاق سطيف بعدما غاب عن المباريات السابقة في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وغاب عبد القادر أمام طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا بسبب الإصابة.

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كذلك يقود بيرسي تاو الهجوم، ويجلس محمد شريف على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – أحمد عبد القادر

الهجوم: طاهر محمد – بيرسي تاو – حسين الشحات

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ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي - محمود متولي – محمد شريف – وليد سليمان – كريم فؤاد – لويس ميكيسوني – أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي "أفشة" – محمود وحيد.

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