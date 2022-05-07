تشكيل الدوري الإنجليزي - دياز يجاور صلاح وماني في ليفربول.. وعودة كولوسيفسكي مع توتنام

السبت، 07 مايو 2022 - 19:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح - سون هيونج مين

أعلن يورجن كلوب وأنطونيو كونتي تشكيلي ليفربول وتوتنام لمواجهة الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد.

ويتواجد لويس دياز في التشكيل الأساسي لـ ليفربول على حساب ديوجو جوتا.

ويشارك إبراهيما كوناتي في مركز قلب الدفاع

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وعاد ديان كولوسيفسكي للتواجد في التشكيل الأساسي بعد أن تواجد على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة أمام ليستر سيتي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترنت ألكسندر آرنولد - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: إيمرسون رويال - إيريك داير - سيرجيو روميرو - بن ديفيز - ريان سيسينيون

خط الوسط: رودريجو بينتانكور - إيميل هويبيرج

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي - هاري كين - سون هيونج مين

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 82 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.

بينما يحتل توتنام المركز الخامس برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الرابع.

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