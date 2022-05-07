توخيل يشرح أسباب تبديلاته.. ويعلق على عملية بيع النادي

السبت، 07 مايو 2022 - 19:34

كتب : FilGoal

توماس توخيل تشيلسي

يرى توماس توخيل مدرب تشيلسي بأن تغيير ملكية النادي لم تؤثر على تركيز اللاعبين خلال موجهة ولفرهامبتون.

شهدت المباراة حضور الأمريكي تود بوهلي مالك نادي تشيلسي الجديد الذي أتم صفقة شراء النادي منذ ساعات قليلة بعد سنوات تحت إدارة الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي السابق.(طالع التفاصيل)

وتعادل تشيلسي مع ولفرهامبتون بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد بدأنا الشوطين بطريقة لعب هجومية، علمنا المخاطر التي ستواجهنا وبأنه علينا أن نكون منضبطين وبالفعل أظهرنا الانضباط في معظم لحظات الشوط الأول، ولكن ذلك كلفنا التعرض للعديد من الهجمات في نهاية الشضوط الذي كنا غير محظوظين للتسجيل خلاله".

واستمر "في الشوط الثاني تمكنا من تسجيل هدفين ثم تراجعنا واعتمدنا على الهجمات المرتدة وبمجرد القيام بذلك فإنت تفقد الثقة وتدعو الخصم لشم شيء غير ضروري".

وتابع "لوكاكو قدمك أداء رائع ولكن بالتأكيد فذلك ليس الوقت المناسب للحديث عن الأداء الفردي للاعبين لأننا فقدنا النقاط".

وأضاف "أزبليكويتا استبدل بسبب حصوله على بطاقة صفراء مع لعبه بشكل عنيف بعض الشيء وألونسو لم يستبدل بسبب تعرضه لإصابة ولكن كان قرارا فنيا لأننا في بعض الأحيان واجهنا هجمات كان فيها لاعبين ضد لاعبين مع وجود لوفتس تشيك فقط كإضافة عددية".

وأتم "لا اعتقد أن ملكية النادي كانت السبب في قلة التركيز، عندما بدأ الأمر أظهرنا بأننا يمكن أن نستمر في الحفاظ على تركيزنا وشراء النادي حاليا لا يغير في الموضوع لأن العقوبات ما زالت مستمرة، والأمر لا يستحق التفكير به لأننا لدينا طاقمنا الخاص الذي يحل المشكلات".

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