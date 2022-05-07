تشكيل تشيلسي - لوكاكو أساسي أمام ولفرهامبتون.. وماونت وهافيرتز وزياش على الدكة

يبدأ البلجيكي روميلو لوكاكو أساسيا في تشكيل تشيلسي بمواجهة ولفرهامبتون في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وكان البلجيكي قد شارك كبديل ضد وست هام ومانشستر يونايتد وجلس على مقاعد البدلاء ضد إيفرتون.

ويجاور لوكاكو كل من كريستيان بوليسيتش وتيمو فيرنر.

وجاء تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – تياجو سيلفا – أنتوني روديجير

الوسط: رييس جيمس – ماتيو كوفاسيتش – لوفيتس تشيك – ماركوس ألونسو

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – روميلو لوكاكو – تيمو فيرنر

وعلى دكة البدلاء: كيبا – تريفوه تشالبوه – أندريس كريستنسين – مالانج سار – روس باركلي – ساؤول نوجيز – ماسون ماونت – كاي هافيرتز – حكيم زياش.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 66 نقطة بينما يحتل ولفرهامبتون المركز الثامن برصيد 49 نقطة.

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