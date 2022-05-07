تشكيل أبطال إفريقيا - مبينزا والمترجي يقودان الوداد.. وأزولو ويانو في هجوم بترو أتليتكو

السبت، 07 مايو 2022 - 14:42

كتب : FilGoal

الوداد - بترو أتليتكو - الصورة من موقع كاف

يقود جاي مبينزا وزهير المرتجي هجوم الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام بترو أتليتكو الأنجولي.

بينما يبدأ البرازيلي تياجو أزولو هداف البطولة برصيد 6 أهداف في هجوم بترو أتليتكو ويجاوره الأنجولي يانو.

ويلتقي الفريقان على ملعب 11 نوفمبر قبل لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل على مركب محمد الخامس.

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وجاء تشكيل بترو أتليتكو:

حراسة المرمى: ويلنجتون جوميز

الدفاع: إيدي أفونسو – بيدرو بينتو – كيونيتو بالانجا – تاو كارنيرو

الوسط: ويليام سواريش – بيدرو ميجيل – جيردي لوبيس – جيلسون دا سيلفا

الهجوم: تياجو أزولو – يانو دوارتي

فيما جاء تشكيل الوداد:

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

الدفاع: يحيى عطية الله – محمد فرحان – أشرف داري – أيوب العملود

الوسط: يحيى جبران – عبد الله الحميود – أيمن الحسوني

الهجوم: بديع أووك – زهير المترجي – جاي مبينزا

وتخطى الوداد عقبة شباب بلوزداد الجزائري في ربع النهائي، فيما تفوق بترو أتليتكو على صنداونز الجنوب إفريقي.

الفريقان سبق وأن التقيا في دور المجموعات من النسخة الحالية، فاز بترو ذهابا على ملعبه 2-1 وفي الإياب تفوق الوداد بنتيجة 5-1.

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