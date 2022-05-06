رئيس وفاق سطيف: باملاك تيسيما نزيه عكس جاساما.. وسنلعب أمام الأهلي بكل قوة

يثق عبدالحكيم سرار رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف في نزاهة الحكم باملاك تيسيما قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويحل وفاق سطيف ضيفا على الأهلي مساء السبت في التاسعة مساءً على ملعب الأهلي we السلام بقيادة الحكم الإثيوبي ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سرار في تصريحات نقلتها الإذاعة الوطنية الجزائرية: "لا نخاف ضغط المباريات الكبيرة، ومستوى اللاعبين لا بأس به وسنلعب أمام الأهلي بكل قوة".

وشدد "الحكم الإثيوبي الإثيوبي باملاك تيسيما نزيه عكس جاساما المعروف بانحيازه".

وتابع "المدرب داركو نجح في تنظيم خطوط الفريق، وأنا مرتاح للعمل الذي يقوم به".

يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قدم شكوى لدى فيفا طالب فيها بإعادة مباراته أمام الكاميرون في إياب المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 بسبب الأخطاء التحكيمية من جاساما خلال اللقاء.

بعثة وفاق سطيف وصلت مصر مساء أول أمس الأربعاء، تمهيدا لمواجهة الأهلي غدا السبت.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت بعد القادم 14 مايو على ملعب الفريق الجزائري.

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