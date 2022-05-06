الكونفدرالية - كاف يرفض حضور جماهير أهلي طرابلس أمام أورلاندو لدواعٍ أمنية

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي عن تلقيه خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برفض طلبه بحضور جماهيره في مواجهة أورلاندو بايرتس.

أهلي طرابلس يستعد لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقيا في ملعب شهداء بنينا في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء رفض كاف لطلب النادي الليبي بسبب "دواعٍ أمنية" بحسب الخطاب الذي نشره الأهلي على صفحته الرسمية في فيسبوك.

ويستقبل أهلي طرابلس نظيره أورلاندو مساء الأحد 8 مايو، قبل أن يرتحل لمواجهته في جنوب إفريقيا يوم الأحد 15 مايو.

ويلتقي الفائز من الفريقين مع الفائز بين مازيمبي الكونغولي ونهضة بركان المغربي.

وستعرف مباراة ذهاب نصف النهائي الآخر حضورًا جماهيريًا مُقلصًا بدورها، إذ فرض كاف عقوبة على مازيمبي تنص على ملء 37% فقط من سعة ملعبه.

وجاءت العقوبة في حق مازيمبي عقب الأحداث التي صاحبت مباراته في الدور ربع النهائي أمام بيراميدز واقتحام جماهيره لأرض الملعب، وبالتالي ستعرف المباراة حضور 5 آلاف مشجع فقط.

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