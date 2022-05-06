مؤتمر توخيل: روديجير يتركنا في فترة لا نقدر فيها على القتال.. سيؤثر ذلك على غرفة خلع الملابس

الجمعة، 06 مايو 2022 - 16:33

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

يرفض توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي اختلاق الأعذار قبل مواجهة ولفرهامبتون عقب تراجع النتائج خلال المباريات الأخيرة.

ويواجه تشيلسي منافسه ولفرهامبتون، السبت ضمن الجولة الـ36 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي: "نواجه فريقا قويا للغاية. لقد عانوا من تحقيق النتائج في الأسابيع الماضية، ولكن إذا ذهبت إلى الإحصائيات ترى أنه لا يزال من الصعب خلق الفرص وتجاوز دفاعاتهم".

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وأضاف "لن نحتاج فقط للاستحواذ على الكرة. علينا تسريع اللعب مع الحذر من الهجمات المضادة".

وتابع "هناك العديد من الأسباب تؤدي إلى التراجع لكننا فريق متميز. نحتاج إلى الصعود مجددا وإظهار رد فعل آخر".

وعن رحيل أنطونيو روديجر قال: "بالتأكيد يؤثر على الفريق ولكن لا يمكنني تحديد الدرجة. طوني يتركنا خلال الفترة التي نُعاقب فيها ولا يمكننا القتال. هذا القرار له تأثير على غرفة الملابس. الوضع فيما يتعلق بمستقبل كل فرد داخل الفريق غير واضح".

وأشارت عدة تقارير إلى توصل أنطوني روديجر مدافع تشيلسي إلى اتفاق مع ريال مديرد لضمه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وواصل "لا مجال لخلق الأعذار. المباريات المقبلة لا تتحمل الخسارة ولدينا جدول أعمال مزدحم. تم إخباري الأسبوع الماضي بأن لدينا عرض مقدم لشراء النادي وأن الأمور تمضي قدمًا. أنا أركز على أرضية الملعب فقط".

وعن تجديد تعاقد تياجو سيلفا بداية العام الجاري وقبل توقيع العقوبات على النادي اللندني قال توخيل: "كل قرار تكون مقتنعا به هو قرار جيد. لم يتم ذلك بسبب اقتراب عقوبة بل تم لدوره المهم وتأثيره. سيكون تحديا لأننا ندرك أنه ليس في بداية مسيرته وسيكون من الصعب الحفاظ على مستواه".

ورد توخيل على غضب والد ووكيل أعمال لاعبه الأمريكي كريستيان بوليستش "أمر طبيعي كل مدرب لديه أسبابه لاختيار التشكيل. لن ترى أبدا وجوها سعيدة من لاعبين لم يتم اختيارهم".

وعن مستقبل روميلو لوكاكو شدد توخيل "الآن هو جزء مهم من الفريق الموسم المقبل بسبب الموقف الحالي. لقد تدرب جيدا وربما يبدأ غدا".

وتابع "اللاعبون المعارون سيعودون على أي حال.. لديهم فترة ما قبل الموسم ويمكنهم التنافس على الأدوار التي يأملون في تأديتها".

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال الرابع وتوتنام خامس الترتيب.

فيما يتواجد ولفرهامبتون في المركز الثامن برصيد 49 نقطة قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

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