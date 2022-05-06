مؤتمر كلوب: سيتي واجه سوء توفيق أمام ريال مدريد.. لقد عشت ليال مماثلة لتلك

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام توتنام.

ويستضيف ليفربول منافسه توتنام، السبت على ملعب آنفيلد ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "توتنام يتمتع بجودة عالية ويؤدي بشكل جيد خارج ملعب ويجيد استغلال الهجمات المرتدة".

وأضاف "خط هجوم توتنام خطير للغاية ولديهم تفاهم شديد. هاري كين لاعب رائع وسريع وعلينا إيجاد الحل لإيقافهم قدر الإمكان".

وتابع "مواجهة نيوكاسل لم تكن سهلة بين مباراتي فياريال هذة المرة لدينا يوم إضافي للتحضير".

وواصل "لست متأكدا من جاهزية فيرمينو لكنه يتدرب بشكل جيد وقد يكون متاحا".

وأثنى كلوب على لاعبه الكولومبي لويس دياز قائلا: "لديه تأثير حقيقي ودائما ما يصنع الفارق، لذلك تمسكنا بالحصول عليه وسعداء بما يقدمه".

وعن خسارة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد قال: "كان الأمر غريبا و سوء توفيق لمانشستر سيتي، لكن ما فعله ريال مدريد كان رائعا. لقد تخطوا باريس سان جيرمان وتشيلسي وسيتي، إذا تخطيت هؤلاء الثلاثة فأنت تستحق بالتأكيد أن تكون في النهائي".

وأردف "مانشسترسيتي تعرض لضربة قوية، وكان ذلك قاسيا حقا. لقد عشت ليال من هذا القبيل، إنه أمر ليس رائعا، ولكن بعد ذلك هناك لحظة عليك استعادة التركيز. سيكونون جاهزين لنيوكاسل يوم الأحد".

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري برصيد 83 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول.

وقال كلوب عن التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا: "أنا سعيد للذهاب إلى باريس وخوض التجربة، حتى ذلك الموعد سنخوض العديد من المباريات، لذا يمكننا التوقف عن السؤال حول ريال مدريد حتى ذلك الحين. ما فعله كارلو كان مذهلاً على أي حال. سنعمل على المباراة النهائية في الأسبوع بين 22 و 28 وليس قبل ذلك".

وأضاف "عندما خسرنا نهائي كييف كان الحل هو أن ألعب النهائي العام المقبل ضد ريال مدريد لكننا واجهنا توتنهام في مدريد. يبدو أنه مصيرنا".

ووجه ريالة لجماهير ليفربول: "آمل حقا أن يتمكنوا جميعا من الوصول بطريقة ما إلى باريس وخلق جو رائع. أعتقد أن المدينة كبيرة بما يكفي بحيث يمكنك الذهاب إلى هناك بدون تذكرة وقضاء وقت ممتع".

ويلتقي ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق 28 مايو على ستاد دو فرانس والذي يُعرف أيضا بـ "سان دوني".

وتفوق ليفربول على فياريال الإسباني للوصول للنهائي بالفوز 5-3 في مجموع المباراتين.

فيما تأهل ريال مدريد بالفوز بنتيجة 6-5 على مانشستر سيتي في مجموع المباراتين.

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