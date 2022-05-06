ناجلسمان: مفاوضات ليفاندوفسكي تسير بشكل جيد.. نحتاج قليلا من الصبر

يرى يوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونيخ أن مفاوضات ناديه مع روبيرت ليفاندوفسكي تسير بشكل جيد.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم المقبل وسط أنباء عديدة عن رغبة برشلونة في الظفر بخدمات صاحب الـ33 عاما.

وقال ناجلسمان في تصريحات نقلتها صيحفة "ماركا" الإسبانية: "المفاوضات تسير بشكل جيد مع زاهافي (وكيل اللاعب) هذا كل ما أعلمه".

وأضاف "أنتم تعرفون جيدا أن زاهافي شخص يجيد التفاوض".

ووجه ناجلسمان رسالة لجماهير بايرن ميونيخ قائلا: "نحتاج قليل من الصبر وهذا الأمر أحد أسباب قوتي".

وتوج ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني رسميا قبل نهايته بثلاث جولات، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند في الأسبوع الحادي والثلاثين.

ويحتل ليفاندوفسكي صدارة ترتيب الهدافين في البوندسليجا برصيد 34 هدفا من 32 مباراة، يليه النرويجي إرلينج هالاند نجم دورتموند، الذي سجل 21 هدفا في 22 مباراة، وباتريك شيك نجم باير ليفركوزن، الذي سجل نفس عدد أهداف هالاند في 24 مباراة.

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