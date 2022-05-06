رسالة مشفرة من صلاح بشأن مستقبله: سأفعل ما بوسعي للبقاء على المنصة

راوغ محمد صلاح لاعب ليفربول، سؤالًا بشأن مستقبله مع الريدز مساء أمس الخميس.

صلاح تواجد في العاصمة الإنجليزية لندن لتسلم جائزة النقاد الرياضيين كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2021\2022.

وسُئل صلاح –وفقا لما نقله موقع Liverpool Echo- عما إذا كان "مستقبله سيكون هنا أم لا".

ليجيب الفرعون المصري مازحًا: "هنا على المنصة أم هنا في إنجلترا؟".

وأضاف: "سأفعل أفضل ما بوسعي للبقاء على المنصة".

وأوضح صلاح أن فريقه قادر على الفوز على أي منافس: "أغلبنا نلعب سويًا منذ 5 سنوات، وندرك جيدًا ما يتطلبه الأمر لتحقيق الفوز".

وأتم: "نحتاج فقط إلى التركيز وتقديم 100% مما نملك، كنا متأخرين 0-2 في المباراة الأخيرة وعدنا في النتيجة، وهذا مهم جدًا بالنسبة لعقليتنا، لأن داخل عقولنا نحن نؤمن بقدرتنا على الفوز بأي لقب".

وكان صلاح قد واصل رفع سقف التحدي على هامش تسلمه الجائزة عندما شدد أنه "أراد مواجهة ريال مدريد بحثًا عن الانتقام" بعد ما حدث في نهائي نسخة 2018 وخروجه مصابًا في الشوط الأول وخسارة ليفربول للقب.

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا على استاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو الجاري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

كما يلعب ليفربول نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي يوم 14 مايو الجاري في طريق البحث عن الرباعية غير المسبوقة.

وسجل صلاح 30 هدفًا وصنع 15 في مختلف المسابقات هذا الموسم حتى اللحظة، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.

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