التشيرينجيتو: سواريز يطلب العودة.. وبرشلونة يرد

يرغب لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد في العودة مجددا لصفوف برشلونة بداية من الموسم المقبل. وذلك وفقا لتقرير نشره برنامج "الشرينجيتو" الإسباني.

سواريز الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل لم يحسم مستقبله مع الروخيبلانكوس بعد.

وأوضح البرنامج أن المهاجم الأوروجواياني يرغب في العودة لبرشلونة مع تخفيض راتبه السنوي بما يتناسب مع الظروف المالية للنادي الكتالوني.

وأضاف أن برشلونة تأكد من رغبة سواريز بالعودة لصفوفه لكنه طالبه بالانتظار.

وانتقل سواريز بداية الموسم الماضي لأتليتكو مدريد بعد 6 سنوات قضاها بقميص برشلونة.

سواريز البالغ من العمر 35 عاما في موسمه الأول مع أتليتكو مدريد قاد الفريق للفوز ببطولة الدوري الإسباني وسجل 21 هدفا.

وفي الموسم الجاري سجل سواريز 13 هدف وصنع 3 حتى الآن خلال 42 مباراة لعبها في مختلف البطولات.