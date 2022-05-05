بيان من أبراموفيتش: لم يطلب من تشيلسي سداد قرض منه ونواياه لم تتغير

نشر نادي تشيلسي بيانا بالنيابة عن مالكه السابق رومان أبراموفيتش، نفى فيه الروسي طلبه من النادي سداد قرض كان قد منحه للنادي في وقت سابق.

وقال بيان أبراموفيتش، المعاقب من الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي لعلاقته برئيس دولته فلاديمير بوتين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا: "نوايا أبراموفيتش بالتبرع بقيمة نصيبه من عملية بيع تشيلسي للأعمال الخيرية لم تتغير".

وأضاف "منذ الإعلان الرسمي عن ذلك، حدد فريق عمل أبراموفيتش ممثلين من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات الأعمال الخيرية الدولية والذين تم تكليفهم بإنشاء منظمة ووضع خطة لها. قائد تلك المجموعة تحدث مع ممثلي الحكومة الإنجليزية وأطلعهم على تلك الخطط".

وشدد "أبراموفيتش لم يتدخل في تلك العملية والتي يتم إدارتها بشكل مستقل عن طريق خبراء في العمل الخيري والإنساني".

وأوضح "أبراموفيتش لم يطلب أي سداد أي قروض إلى شخصه، تلك الادعاءات كاذبة، مثلها مثل الادعاء الخاص برفعه لسعر النادي في اللحظات الأخيرة من ملكيته له. من ضمن أهداف أبراموفيتش هي إيجاد مالك للنادي يتحمس مثلما أراد للاستثمار فيه وفي الأكاديمية وفي فريق السيدات وملعب النادي".

وأردف "بعد العقوبات الموجهة ضد أبراموفيتش من حكومة بريطانيا، أصبح القرض نفسه جزء من عقوبات الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن أصوله ستجمد وسيخضع للعملية القانونية من قبل الحكومات".

وأتم "أبراموفيتش لا يتحكم في أموال ذلك القرض، ولا يستطيع الوصول إليها، ولكنه يظل ملتزما بإيجاد مالك جيد لتشيلسي وتوجيه نصيبه للأعمال الخيرية".

وأجبرت الحكومة الإنجليزية رومان أبراموفيتش على بيع نادي تشيلسي وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتولى البنك التجاري الأمريكي عملية بيع نادي تشيلسي.

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