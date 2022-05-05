تقرير: جالاتا سراي يحدد سعر مصطفى محمد.. وصراع فرنسي ثلاثي لضمه

حدد جالاتا سراي شروطه المالية للموافقة على رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق عن صفوفه بنهاية الموسم الجاري.

وانتقل مصطفى محمد نهائيا من الزمالك إلى جالاتا سراي مقابل 4 مليون دولار مطلع الموسم الجاري، وبعد موسم ماضي قضاه معارا.

وحسبما ذكرت " Fanatik" التركية فإن جالاتا سراي يشترط الحصول على عرض مادي يتراوح بين 8 إلى 10 مليون يورو للتخلي عن خدمات المهاجم الدولي المصري.

وأوضحت الصحيفة التركية أن إدارة جالاتا سراي ترغب في استمرار المهاجم الشاب ضمن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم المقبل لكنها ستوافق مع إصرار اللاعب على خوض تجربة جديدة بشرط الحصول على مقابل مادي بالقيمة السابق ذكرها.

وأضافت أن ثلاثي الدوري الفرنسي بوردو، وليل، ومونبيليه يرغبون في التعاقد مع صاحب الـ24 عاما بداية من الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن مصطفى الذي فقد مكانه الأساسي لصالح بافيتيمبي جوميز يرغب في الرحيل بعد احتلال الفريق المركز الـ13 في جدول الترتيب من الدوري التركي وقبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

وكان مهاجم منتخب مصر قريبا من الانتقال لـ بوردو الفرنسي خلال شهر يناير الماضي، قبل أن يفشل الانتقال في اللحظات الأخيرة.

وخاض مصطفى 38 مباراة مع جالاتا سراي خلال الموسم الجاري. سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

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