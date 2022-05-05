ضربة لصفوف توتنام.. ريجيلون مهدد بالغياب لنهاية الموسم

كشف أنطونيو كونتي مدرب توتنام هوتسبر عن مشكلة تواجهه في صفوف الفريق، بإصابة الظهير الأيسر سيرخيو ريجيلون في الفخذ، والتي قد تكلفه الغياب لنهاية الموسم.

وغاب ريجيلون عن آخر مباراتين، ويقول كونتي إنه ليس واثقا من إمكانية لحاقه بآخر 4 مباريات في موسم الفريق بالدوري الإنجليزي، وخصوصا المقبلة ضد ليفربول يوم السبت.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي: "ريجيلون ليس متاحا".

وأضاف "لم يتدرب معنا وبصراحة لا أعلم إن كان من الممكن أن يعود لنا خلال الموسم الحالي، هناك أسبوعين فقط قبل نهاية الموسم".

ويأتي ذلك بعد تعرض مات دوهيرتي الظهير الأيمن لإصابة في الركبة أنهت موسمه، وتركت السبرز بخيارين فقط على الجبهتين، وهما إيمرسون رويال ورايان سيسينيون.

ويحتل توتنام المركز الخامس برصيد 61 نقطة من 34 مباراة، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الرابع بعدد المباريات ذاته.

ويلعب توتنام مبارياته المتبقية ضد ليفربول يوم السبت القادم، ثم ضد أرسنال منافسه المباشر على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الثاني عشر من مايو، ثم ضد بيرنلي في الخامس عشر من الشهر ذاته.

وأخيرا يختتم الدوري أمام نورويتش الذي تأكد هبوطه، وذلك في الثاني والعشرين من مايو.

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