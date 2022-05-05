الأهلي يختتم استعداداته لـ سطيف بمران مفتوح لمدة 15 دقيقة

يخوض الأهلي المران الختامي استعدادا لمواجهة وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في الخامسة من مساء غدٍ الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وفي نفس الإطار، يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق وكابتن الفريق المؤتمر الصحفي الخاص بالمبارا.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد الأهلي we السلام ، حيث يقوم موسيماني وكابتن الفريق بالحديث عن المباراة والإجابة عن أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.

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