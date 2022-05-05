رومانو: بايرن أتم اتفاقه مع نصير مزراوي

الخميس، 05 مايو 2022 - 15:29

كتب : محمود حمدي

نصير مزراوي - أياكس

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن توصل بايرن ميونيخ لاتفاق نهائي مع نصير مزراوي مدافع أياكس أمستردام لضمه في الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد مزراوي مع أياكس بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.

وكتب رومانو على تويتر: "نصير مزراوي أتم اتفاقه مع بايرن ميونيخ بعد حديثه المباشر مع يوليان ناجلسمان مدرب الفريق، وأوليفر كان المدير الرياضي للنادي في مارس الماضي".

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وأضاف "مزراوي أكمل الجزء الأول من الكشف الطبي. لم يوقع على العقد لكن الاتفاق النهائي تم".

وكانت بعض التقارير كشفت في الفترة السابقة عن عرض من النادي البافاري لمزراوي بعقد يتخطى عشرة ملايين يورو في الموسم الواحد (طالع التفاصيل).

اللاعب المغربي صاحب الـ 24 عاما شارك مع أياكس منذ بداية الموسم الحالي في 33 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة أربعة آخرين.

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