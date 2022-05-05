أحمد سامي: سيراميكا كليوباترا يملك مقومات النجاح.. وأشكر هيثم شعبان

قائمة الإسماعيلي - الجمل يختار 23 لاعبا في أول مباراة له أمام المصري

لاعبو المصري: أجلنا اعتراضنا احتراما لجماهير النادي.. وشبعنا وعودا لا تنفذ

أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار