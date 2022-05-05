لتعارض الانتماءات.. مصدر من كاف يكشف لـ في الجول إبعاد سيكازوي عن لقاء ليسوتو وكوت ديفوار

الخميس، 05 مايو 2022 - 13:57

كتب : محمد عبد العظيم

الحكم الزامبي جاني سيكازوي

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على إبعاد جاني سيكازوي الحكم الزامبي عن مباراة كوت ديفوار وليسوتو في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل كاف، فإن الاتحاد الإفريقي وافق على طلب اتحاد ليسوتو لكرة القدم، بإبعاد سيكازوي عن مباراتهم أمام كوت ديفوار.

وجاء طلب ليسوتو بسبب جنسية سيكازوي كحكم زامبي، في حين تتواجد زامبيا في نفس المجموعة من التصفيات رفقة كوت ديفوار، وليسوتو، وجزر القُمر.

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وقال المصدر لـFilGoal.com: "قررنا استبدال حكام المباراة بطاقم تحكيم من زيمبابوي بقيادة الحكم برايتون تشميني".

المصدر أتبع "بناء على طلب ليسوتو، راجعت لجنة المسابقات الأمر مع لجنة التحكيم والتي اعتذرت عن الخطأ بتعيين جاني سيكازوي ومساعديه لهذه المباراة".

وأكمل "تم تعديل الطاقم واستدعاء طاقم من زيمبابوي بقيادة الحكم برايتون تشميني، ما حدث خطأ غير مقصود من لجنة التحكيم وذلك بسبب كثرة المباريات وتم توجيه الاعتذار لطرفي المباراة وأيضا للحكم الزامبي جاني سيكازوي".

سيكازوي كان بطلا لأحد أشهر مواقف كأس أمم إفريقيا الأخيرة بعدما أنهى مباراة تونس ومالي في دور المجموعات قبل نهايتها بعدة دقائق. أزمة كشف كاف في وقت لاحق بأن سببها هو معاناة الحكم الزامبي من وعكة صحية أصابته بالإعياء وأبعدته عن تركيزه.

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ويستضيف منتخب ليسوتو نظيره الإيفواري في السابع من يونيو المقبل على ملعب ديبسونفيل بجنوب إفريقيا، وذلك بسبب عدم توافر ملعب يحتوي على اشتراطات كاف داخل ليسوتو.

وتبدأ تصفيات كأس أمم إفريقيا مطلع شهر يونيو المقبل، وذلك تمهيدا لإقامة البطولة في كوت ديفوار صيف عام 2023.

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تصفيات كأس أمم إفريقيا ليسوتو كوت ديفوار جاني سيكازوي
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