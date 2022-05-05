بيب VS كلوب.. تعرف على المرشحين لجائزة مدرب شهر أبريل

مرة أخرى يتنافس يورجن كلوب مع بيب جوارديولا، وهذه المرة على جائزة مدرب شهر أبريل في الدوري الإنجليزي.

وتواجد اسم يورجن كلوب مدرب ليفربول بجانب اسم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ضمن القائمة.

القائمة شهدت أيضا تواجد اسم توماس فرانك مدرب برينتوفرد، ومايك جاكسون مدرب بيرنلي.

بيب جوارديولا حصد جائزة مدرب الشهر مرتين هذا الموسم خلال شهري نوفمبر وديسمبر، فيما كانت المرة الأخيرة لـ يورجن كلوب في شهر مايو بنهاية الموسم الماضي.

وحصد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الجائزة عن الشهر الماضي، شهر مارس.

وإجمالا، حصد بيب جوارديولا الجائزة 11 مرة كثالث أكثر الحاصلين عليها تاريخيا بعد السير أليكس فيرجسون الذي حصدها 27 مرة مع مانشستر يونايتد، ويليه أرسين فينجر بـ 15 مرة مع أرسنال.

في المقابل، حصد يورجن كلوب الجائزة 9 مرات كرابع أكثر المدربين الحاصلين عليها، ويتفوق عليه ديفيد مويس بـ 10 مرات في المركز الثالث.

يورجن كلوب قاد ليفربول في 5 مباريات بالدوري الإنجليزي خلال شهر أبريل. فاز في أربع منهم على مانشستر يونايتد، وإيفرتون، ونيوكاسل يونايتد، وواتفورد، وتعادل مباراة واحدة أمام مانشستر سيتي.

في المقابل، قاد بيب جوارديولا مانشستر سيتي في خمس مباريات. فاز في أربع منهم على ليدز يونايتد، وواتفورد، وبرايتون، وبيرنلي، وتعادل مرة واحدة أمام ليفربول.

توماس فرانك مدرب برينتفورد بدوره، قاد فريقه في خمس مباريات خلال شهر أبريل. فاز في ثلاث مباريات أمام تشيلسي، وواتفورد، ووست هام، وخسر أمام مانشستر يونايتد، وتعادل مع توتنام.

أما مايك جاسكون، فقاد بيرنلي في 7 مباريات خلال شهر أبريل بالدوري الإنجليزي. فاز بـ 4 مباريات أمام واتفورد، وولفرهامبتون، وساوثامبتون، وإيفرتون، وخسر مباراتين أمام مانشستر سيتي، ونوريتش سيتي، وتعادل مرة واحدة أمام وست هام يونايتد.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري تحت قيادة جوارديولا بـ 83 نقطة قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، ويليه ليفربول مع كلوب بـ 82 نقطة.

أما برينتفورد، فيحل بالمركز الـ15 برصيد 40 نقطة في ظهورهم الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الجديد، فيما يحل بيرنلي بالمركز الـ17 برصيد 34 نقطة وخارج منطقة الهبوط لأول مرة منذ عدة أشهر بعد نتائج هذا الشهر المميزة.

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