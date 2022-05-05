جابو وخذايرية على رأس قائمة وفاق سطيف لمواجهة الأهلي

اختار داركو نوفيتش المدير الفني لـ وفاق سطيف 22 لاعبا استعدادا لمواجهة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل وفاق سطيف ضيفا على الأهلي يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ملعب الأهلي we السلام.

ويتواجد صانع الألعاب المخضرم عبد المؤمن جابو، والحارس سفيان خذايرية على رأس قائمة الفريق الجزائري.

بعثة وفاق سطيف وصلت مصر مساء أمس الأربعاء، تمهيدا لمواجهة الأهلي بعد غد السبت.

وجاءت قائمة وفاق سطيف لمواجهة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: سفيان خذايرية - زكريا بوحلفاية - إدريس بوضياف.

الدفاع: عبد الحق دباري - هواري فرحاني - بلقاسم براهيمي - محمد خطير زيتي - هشام بلقروي - عبد الكريم نمديل - حسيني لعريبي - إبراهيم حشود.

الوسط: أمير قراوي - أحمد كندوسي - عبد القادر بوطيش - إبراهيم فرحي بن حليمة - أكرم جحنيط -عبد المؤمن جابو.

الهجوم: إبراهيم بدبوس - عبد الرحيم دغموم - زبير مطراني - رياض بن عياد - منصف بكرار.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت بعد القادم 14 مايو على ملعب الفريق الجزائري.

وتأهل الأهلي بعد إقصاء فريق الرجاء في دور ربع النهائي، بينما تأهل وفاق سطيف على حساب الترجي التونسي.

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