مشجعو وست هام يتعرضوا للاعتداء قبل مواجهة فرانكفورت

الخميس، 05 مايو 2022 - 00:17

كتب : FilGoal

أنسجار كناوف - فرانكفورت ضد وست هام

تعرض أربعة مشجعين لفريق وست هام يونايتد للاعتداء في مدينة فرانكفورت قبل مباراة إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وحسبما نشرت بيلد الألمانية فإن أربعة مشجعين تعرضوا للهجوم ونُقل أحدهم، وهو رجل يبلغ من العمر 34 عامًا إلى مستشفى مصابًا بكسر في أنفه اليوم الأربعاء.

وأصدرت الشرطة الألمانية بيانا بحسب بيلد جاء كالآتي:

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حسب شهود عيان فإن في صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من 15 إلى 20 شخصا بأقنعة من جمهور فرانكفورت هاجموا مجموعة من المشجعين البريطانيين، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح طفيفة.

لم تتمكن الشرطة من تحديد هوية الفاعلون لكن الذي أصيب هو بريطانى يبلغ من العمر 34 عاماً نقل إلى مستشفى لتلقى العلاج.

وفاز فرانكفورت على نظيره وست هام فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل في ذهاب نصف نهائي البطولة على "الملعب الأولمبي" بالعاصمة الإنجليزية لندن.

واحتشد جمهور فرانفكورت بأعداد غفيرة في العاصمة الإنجليزية لندن وهم يرتدون قمصان فريقهم البيضاء في مشهد بدا كأنه من أحد الأفلام السينمائية.

وتقام مباراة العودة غد الخميس على ملعب "دوتش بانك بارك" في فرانكفورت بألمانيا.

يذكر أن مباراة النهائي ستقام في ملعب إشبيلية رامون سانشيز بيزخوان معقل نادي إشبيلية.

وست هام إنتراخت فرانكفورت
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