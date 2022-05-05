مواعيد مباريات الخميس 5-5-2022 والقنوات الناقلة – تحديد آخر نهائيات أوروبا القارية

بعد تحديد طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم يتحدد أطراف النهائيين المتبقيين للمسابقتين القارتين المتبقيتين في أوروبا.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 5 مايو 2022، والقنوات الناقلة.

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الدوري الأوروبي

يحل لايبزج ضيفا على جلاسكو رينجرز في تمام التاسعة مساءً في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

ويلتقي إينتراخت فرانكفورت مع وستهام في ثاني مباريات إياب نصف النهائي الآخر بذات التوقيت. وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

دوري المؤتمر الأوروبي

وفي البطولة الأوروبية الأصغر، يستضيف أولمبيك مارسيليا منافسه فينورد في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في تمام الساعة التاسعة مساءً. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس اكسترا 1.

ويلتقي في التوقيت ذاته روما مع ليستر سيتي في إياب نصف النهائي الآخر وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري السعودي

وفي آسيا، تبدأ مباريات الجولة الـ26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة التعاون الذي يضم بين صفوفه مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق، والاتفاق الذي يتولى تدريبه باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي، في تمام الساعة 6:20 مساءً. وتذاع المباراة على قناة إس إس سي سبورت 5.

فيما يواجه الأهلي نظيره الباطن في تمام الساعة 7:50 مساءً وتذاع المباراة على قناة إس إس سي سبورت 1.

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