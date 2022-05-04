بعد وصف بلماضي بالإرهابي وشكوى الاتحاد الجزائري لـ فيفا.. الصحيفة الكاميرونية تعتذر لقراءها

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 14:41

كتب : FilGoal

جمال بلماضي مدرب الجزائر

بعد مقال رأي أثار حفيظة الجزائريين، وتطور الأمر إلى شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، قدمت الصحيفة الكاميرونية اعتذارا إلى قراءها.

ونشرت صحيفة الهداف الجزائرية، صورة لـ اعتذار صحيفة ActuCameroun الكاميرونية لقراءها عن مقال رأي للصحفي الكاميروني سيسموندي بارليف بيدجوكا وصف فيه جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائري بـ الإرهابي.

كان شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أدان بعض وسائل الإعلام الكاميرونية عقب هجومها الشديد على جمال بلماضي المدير الفني للخضر في بيان رسمي.

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ووصفت صحيفة "أكتو كاميرون" الكاميرونية مدرب المنتخب الجزائري بالإرهابي المتطرف حيث نٌشر مقال على الصحيفة بعنوان "فيفا يستخدم الإرهابي بلماضي والجزائر من أجل تحطيم إفريقيا والـ كان".

وتأهل منتخب الكاميرون لمونديال 2022 بالفوز على الجزائر 2-1 في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي بمباراة الإياب بالبليدة، بعد خسارته الذهاب على أرضه بهدف.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد طلب رسميا بإعادة مباراة الكاميرون ضمن إياب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 وذلك في شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد باكاري جاساما حكم اللقاء.

فيما تقدم الاتحاد الجامبي لكرة القدم بشكوى للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم من الحكم باكاري جاساما ضد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر بعد تصريحاته بشأن الظلم التحكيمي خلال المباراة.

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