محمد صلاح: أريد ريال مدريد في النهائي.. وضعت عدد أهداف معين لنفسي قبل انطلاق الموسم

كشف محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، إنه يريد مقابلة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح عبر بي تي سبورت عقب التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ضد فياريال: "التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات في آخر 5 سنوات، أمر رائع، كلنا سعداء. نحتفل اليوم وغدا نركز على مباراة توتنام".

وأوضح "الأمور كانت صعبة في الشوط الأول لكن المدرب تحدث معنا، وتحدثنا مع بعضنا البعض. نحن فريق رائع لذا عرفنا كيف نعوض وهذا يجعل الفوز أكثر إثارة"

وشدد "أمنح الفريق دائما كل شيء. فزنا ببطولة واحدة، ونحن في نهائي كأس الاتحاد ونهائي دوري الأبطال. أعلم ما أريده بنهاية الموسم. هدفنا الرباعية. نريد الدوري ودوري الأبطال".

وكشف "وضعت لنفسي هدفا بالنسبة لعدد الأهداف وصناعة الأهداف قبل مطلع الموسم. أردت 40 هدفا و10 أهداف مصنوعة!".

وسجل صلاح حتى الآن 30 هدفا، ولكنه صنع 15 هدفا.

وأتم صلاح "أود أن أواجه ريال مدريد في النهائي. فازوا علينا مرة في النهائي لذا علينا مواجهتهم مرة أخرى".

وقلب ليفربول الطاولة على فياريال بعد تأخره بهدفين إلى انتصار بثلاثية سجلهم خلال 12 دقيقة فقط في إياب نصف النهائي الذي أقيم في ملعب لا سيراميكا.

وبذلك تأهل ليفربول إلى النهائي انتظارا لملاقاة الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد في الـ28 من شهر مايو الجاري في استاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبذلك يكون فاز ليفربول في مجموع المباراتين بخمسة أهداف لهدفين.

وسيكون ذلك الظهور في النهائي هو العاشر في تاريخ ليفربول بعدما توج باللقب ست مرات من قبل آخرهم كان في سنة 2019.

فيما ظفر بالمركز الثاني ثلاث مرات آخرهم في سنة 2018، ضد ريال مدريد ذاته.

وبذلك يواصل ليفربول حلمه للفوز بالرباعية بعدما توج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية من قبل فيما يخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي.

ويبتعد عن مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة قبل أربع جولات على نهاية المسابقة.



































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