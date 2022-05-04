ليفربول يرصد صفقة جديدة من لايبزج.. وسان جيرمان وتوتنام يترقبان

يخطط ليفربول لتدعيم صفوفه بصفقة جديدة من صفوف لايبزج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وضم ليفربول نابي كيتا قادما من لايبزج في صيف 2018 إضافة إلى المدافع إبراهيما كوناتي بداية الموسم الحالي.

ويرغب ليفربول بحسب "كيكر" في التعاقد مع النمساوي كونراد لايمر لاعب لايبزج بناء على رغبة يورجن كلوب.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن لايمر يحظى أيضا باهتمام توتنام وباريس سان جيرمان ويتواجد اللاعب ضمن خططهما للموسم المقبل.

ويجيد صاحب الـ24 عاما اللعب في مركزي وسط الملعب وقلب الدفاع وظهر بمستوى مميزة رفقة لايبزج خلال الموسم الحالي.

وشارك لايمر خلال 39 مباراة بالموسم الحالي مع لايبزج بجميع المسابقات سجل 5 أهداف وصنع 6.

ويستعد لايبزج لمواجهة جلاسكو رينجرز يوم الخميس ضمن إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي بعدما فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف.

كما سيلتقي لايبزج مع فرايبورج يوم 21 مايو المقبل بنهائي كاس ألمانيا على الملعب الأولمبي في برلين.