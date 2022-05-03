خبر في الجول – الكشف عن برنامج الأهلي استعدادا لوفاق سطيف.. التدرب لساعتين

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 19:52

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

وضع الجهاز الفني للأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني برنامجا تدريبيا خاصا استعدادا لملاقاة وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كل اللاعبين سيجتمعون في الثالثة عصرا يوميا على أن يبدأ المران في السابعة مساء ويستمر لساعة ونصف أو ساعتين.

وخلال فترة بقاء اللاعبين في النادي سيتم عقد محاضرات فنية وجلسات استشفاء وتدريبات بدنية في الجيمانزيوم.

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ويدخل الأهلي في معسكر مغلق الخميس المقبل استعدادا للمباراة التي تقام السبت المقبل.

وستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

ومن المرجح أن تقام المباراة على ملعب الأهلي We السلام الخاص بالنادي الأهلي.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي بعد تخطي الرجاء المغربي بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

على الجانب الآخر، عبر وفاق سطيف عقبة الترجي التونسي بالفوز عليه بهدف دون رد بمجموع المباراتين.

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