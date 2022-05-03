كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 23:30

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ما قاله للاعبي فريقه بعد تأخرهم بهدفين في الشوط الأول ضد فياريال.

وتحدث كلوب لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "الأمر لم يكن سهلا بالمرة لم نبدأ بشكل جيد ووضعوا علينا الضغط في الشوط الأول وسجلوا هدفين لكننا جعلنا الأمور عليهم أصعب في الشوط الثاني".

وعما قاله للاعبين أوضح "قلت للاعبين العبوا بالطريقة المعهودة مع نسيان ما حدث في الشوط الأول".

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وأكمل "الشيء الجيد أنه ما حدث في الشوط الأول أنني رأيت نبذة أمل في الشوط الثاني وبدأت أبحث عن الحلول وأفكر في طريقة دفاع صلبة".

وأتم "ومع إيجاد الحلول يمكن أن نحرك المباراة بطريقة جيدة وفي هذا الوقت أفقدناهم النسق التصاعدي لا يمكن أن أشرح ما أريد بالضبط ولكن هذا ساهم في تفوقنا".

وفاز ليفربول على فياريال بثلاثة أهداف لهدفين مساء اليوم الثلاثاء في ملعب لا سيراميكا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووصل ليفربول للنهائي بذلك للمرة العاشرة في تاريخه حيث توج باللقب ست مرات من قبل.

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