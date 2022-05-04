بلماضي: ما قاله جاساما للإعلام لا يهمني.. الأمور الخفية ستظهر في العلن

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 12:48

كتب : FilGoal

جمال بلماضي الجزائر أمم إفريقيا

لم يبد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر اهتماما بما قاله الحكم الجامبي بكاري جاساما لوسائل الإعلام عن تفاصيل إدارته للقاء محاربي الصحراء ضد الكاميرون في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحدث بلماضي لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية قائلا: "الاتحاد الجزائري وضع فعلا ملفا لدى فيفا، ولكنني لا أستطيع تقديم تفاصيل أكثر في الوقت الحاضر، فقط ما نتمناه هو أن تتعامل الفيفا مع الملف بجدية مثلما تعاملت مع قضايا أوروبية".

وأكمل "الأهم بالنسبة لي في الوقت الحاضر هو أن نضع حدا لهذه الأخطاء، التي قضت على أحلام اتحادات ومنتخبات، وأن نعاقب مرتكبيها".

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وواصل "لا تسألونني عن جاساما، فما قاله لوسائل الإعلام لا يهمني، لأن الحديث مع الإعلام سهل، وسنرى ما سيقوله للفيفا، وهناك أمور خفية ستظهر للعلن، وستفهمون جيدا ما كنت أعنيه".

وتابع بلماضي "أعتقد أنه آن الأوان لنعرف ما يدور في خبايا كرة القدم الإفريقية، وأن نعرف من هو جاساما، وأن نحدد الأطراف التي تمتلك يدا طويلة في الكاف حتى نحكم على الوضع".

وشدد بلماضي أنه لم يتحدث عن الكاميرون أو مسؤوليه بشكل سييء وقال: "يبدو أن البعض نسي أنني إفريقي قلبا وقالبا، وجزائري أيضا، وأمتلك ثقافة فرنسية بحكم أنني مولود في فرنسا، وفخور بهذا التنوع الذي يميزني، لهذا دعونا من قصة العنصرية التي لا تعنيني”.

وكان منتخب الجزائر خسر بهدفين لهدف في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات في ملعب مصطفى تشاكر.

وقدم الاتحاد الجزائري شكوى لدى فيفا طالب فيها بإعادة المباراة بسبب الأخطاء التحكيمية من جاساما خلال اللقاء.

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