خبر في الجول – بسيوني يقترب من خلافة سامي في سموحة

اقترب المدير الفني لغزل المحلة، عبد الحميد بسيوني، من الانتقال إلى تدريب سموحة خلفا لـ أحمد سامي.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق بين بسيوني، وإدارة سموحة، اقترب بشدة.

ومن المنتظر، أن يعاون بسيوني في المهمة كل من أحمد صالح، الذي كان ضمن جهاز أحمد سامي حتى أغسطس الماضي، ومدرب حراس المنتخب الأولمبي السابق أسامة عبد الكريم.

ورحل سامي عن تدريب سموحة مساء أمس الأحد بعد إعلان وليد عرفات رئيس النادي. (طالع التفاصيل)

وكشف عرفات أمس الأحد لـ FilGoal.com عن البدلاء المحتملين لسامي في قيادة سموحة، وهم عبد الحميد بسيوني المدير الفني الحالي لغزل المحلة، ورضا شحاتة المدير الفني السابق للجونة، وهيثم شعبان المدير الفني الحالي لسيراميكا كليوباترا، والذي قد يخلفه سامي في مكانه، ومجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لفاركو، ولكن يبدو وأنه قد استقر على تعيين عبد الحميد بسيوني.

سموحة حاليا يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، ويستعد لمواجهة بيراميدز يوم 6 مايو.

أما المحلة، فيحتل المركز العاشر بـ 20 نقطة، جمع صاحب الـ 50 عاما بسيوني منهم 11 نقطة بعد أن تولى تدريب الفريق في آخر 12 مباراة خلفا لمن رحل لتدريب المقاولون العرب، محمد عودة.

وبالتالي، قد يصبح المحلة على مقربة من تعيين جهاز ثالث هذا الموسم رغم عدم إقالته لأي مدرب لسوء النتائج.

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