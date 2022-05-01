رئيس سموحة لـ في الجول: أحمد سامي يرحل عن تدريب الفريق

الأحد، 01 مايو 2022 - 21:18

كتب : هاني العوضي

أحمد سامي - مدرب سموحة

كشف وليد عرفات رئيس نادي سموحة، عن إتمام عملية رحيل أحمد سامي عن تدريب الفريق السكندري.

وقال عرفات لـ FilGoal.com: "رحل أحمد سامي عن تدريب الفريق".

وأوضح "نحن حاليا في عملية دراسة هوية بديله".

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وفي المقابل، تواصل FilGoal.com مع مصدر مقرب مع سامي، والذي شرح أن تخفيض ميزانية الفريق الموسم المقبل، وعدم بدء التفاوض لتجديد عقود بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ما جعله يشعر بعدم تكافؤ طموحه للفريق مع إدارة النادي، تسبب في قرار رحيله.

مصدر مقرب من المدرب أوضح لـFilGoal.com: " في وقت سابق رغبة سامي في الموسم المقبل كانت التعاقد مع لاعبين مميزين من أجل تحقيق بطولة للنادي في ظل تدعيم أندية أخرى بلاعبين مميزين وبأرقام مالية كبيرة مثل سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي، وفيوتشر".

ويوجد شرط جزائي في عقد سامي مع سموحة بمقدار 700 ألف جنيه حسبما علم FilGoal.com.، وهو الأمر الذي أكد عرفات لـ FilGoal.com أنه لم يتم مناقشته بعد.

في السياق ذاته، علم FilGoal.com بأن أحمد سامي اقترب من تولي تدريب سيراميكا كليوباترا بعد الرحيل عن سموحة، وذلك بعدما اتفق معهم على التفاصيل المادية، ولا يتبقى سوى رحيله عن الفريق السكندري لكي يبدأ مهمته الجديدة خلفا لـ هيثم شعبان الذي سيرحل أيضا عن تدريب سيراميكا كليوباترا.

مصدر مقرب من سامي قال لـFilGoal.com: "الشرط الجزائي في تعاقد سامي مع سيراميكا إذا وقع لهم، سيكون ما يقرب من 2 مليون جنيه".

أحمد سامي يتولى تدريب سموحة منذ بداية الموسم الماضي، إذ يقدم معهم مستوى رائع ونتائج مميزة.

وبدأ سيراميكا كليوباترا الموسم الجاري بقيادة هيثم شعبان، وذلك بعدما عاد للفريق قبل نهاية الموسم الماضي بعدما صعد بهم من الدرجة الثانية وبدأ الموسم الماضي رفقة الفريق، ثم رحل وتولى ضياء السيد المهمة، قبل أن يعود شعبان لتدريب الفريق.

سموحة حاليا يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ13 برصيد 18 نقطة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة يوم 10 مايو، فيما يستعد سموحة لمواجهة بيراميدز يوم 6 مايو.

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