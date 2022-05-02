خبر في الجول - طاقم تحكيم مصري لمباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات أمم إفريقيا

الإثنين، 02 مايو 2022 - 16:34

كتب : محمد عبد العظيم

الجزائر

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات أمم إفريقيا إلى طاقم تحكيم مصري.

وعلم FilGoal.com أن محمد عادل سيكون حكم الساحة في المباراة.

ويعاون محمد عادل كلا من سمير جمال وأحمد توفيق مع تواجد إبراهيم نور الدين كحكم رابع.

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وتقام المباراة في 4 يونيو المقبل على ملعب وهران بالجزائر.

وأوقعت القرعة الجزائر في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات أوغندا والنيجر وتنزانيا.

وتقام بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار الصيف المقبل.

يذكر أن منتخب السنغال فاز بلقب النسخة الأخيرة في الكاميرون على حساب مصر بركلات الترجيح.

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