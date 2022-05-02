دوري الأبطال - مؤتمر كلوب: لم نفز بأي شيء أمام فياريال.. قد نتراجع في وقت ما ولكن

شدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على أن فريقه لم يفز بأي شيء بعد أمام فياريال مشيرا إلى أن الفريق الإسباني سيلعب بشكل أفضل.

ويلعب ليفربول أمام فياريال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز ذهابا في آنفيلد بهدفين دون مقابل.

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي: "لم نفز بأي شيء بعد، إنه مجرد شوط أول انتهى. يجب أن نذهب إلى هناك ونحاول الفوز على فريق سيقدم كل ما لديه".

وأضاف "إنها مباراة في الدور قبل النهائي، يجب أن تكون صعبة. لم نتوقع أن تكون سهلة لكننا لعبنا مباراة جيدة على أرضنا ونحتاج إلى لعب مباراة جيدة خارج الديار أيضا".

وواصل "لدينا فريق استثنائي لكنك بحاجة إلى الحظ، لذلك من الأفضل أن تعامله بعناية. إذا هزمنا فياريال فتهانينا لهم وهذا كل شيء".

وتابع "النضج والخبرة مهمان لكنهما ليسا الشيء الوحيد الحاسم. كل ما نحتاجه مطلوب ليلة الغد. علينا أن نكون مستعدين للعب مباراة في القمة. سيحاولون اللعب في أفضل وضع كرة قدم أكثر بكثير مما سمحنا لهم في المباراة الأولى".

وأردف "سيحاول إيمري بالتأكيد تكييف بعض الأشياء. سيكون أمرا مثيرًا للاهتمام حقا".

واستطرد "حاولنا أن نلعب بطريقتنا المعتادة وعلينا أن نفعل ذلك مرة أخرى. علينا أن نكون مستعدين للمعاناة والتراجع في لحظات، ولكن ليس كنهج عام".

وأكمل عن نابي كيتا "إذا كانت لديك مهاراته وموهبته وكنت مصابا، فلن يراها أحد. إنه لأمر جيد أنه متاح الآن، وهو خيار جيد للغاية ولعب مباراة جيدة للغاية أمام نيوكاسل. سنرى كم سنستخدمه غدا".

وعن فيرمينو، قال: "لقد بدأ الجري الآن، لا شيء خطير ولكن يشعر بالألم في كل خطوة. سيسافر معنا ولكنه لن يشارك مع الفريق، تسيميكاس وجونز وأوريجي سيكونوا متاحين الآن".

واستكمل عن تياجو "بمستواه الحالي يمكنه اللعب في أي فريق في العالم، ومنتخب إسبانيا كذلك. عندما وصل إلى هنا أصيب وكان لدى إسبانيا الكثير من الخيارات. يجب أن يكون في أفضل حالاته".

وعن عدم فوزه كمدرب في إسبانيا مطلقا، قال: "لا أؤمن بهذه الأشياء. يجب أن نقدم كل ما لدينا دون النظر للماضي".

وأتم "فعلنا أشياء صحيحة في الأشهر الماضية ولكن لا يمكن النظر للماضي، قد تلعب مباراة جيدة ثم تبدأ المباراة التالية بشكل خاطئ وتنقلب الأمور. فلنفترض أن فياريال سدد تسديدة اولى على المرمى وبدأت الجماهير بالتفاعل وبدأوا يفوزون بالثنائيات فالأمور ستنقلب علينا ونيوكاسل مثال جيد على ذلك ولكننا نجحنا في التعامل معهم".

اقرأ أيضا

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

أزمة في سفر وفاق سطيف إلى القاهرة

قرار الاتحاد الدولي بخصوص مباراة مصر والسنغال

الاتحاد المصري يصعد شكواه بخصوص مباراة السنغال