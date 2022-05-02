تصفيات كأس العالم - لا إعادة.. غرامة ومباراة بدون جماهير على السنغال بعد أحداث مباراة مصر

أعلن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرارها بشأن مباراة السنغال ومصر في تصفيات كأس العالم.

وقدم الاتحاد المصري شكوى إلى الاتحاد الدولي على خلفية أحداث مباراة السنغال في التصفيات.

وجاء قرار لجنة الانضباط كالتالي:

غرامة 175 ألف فرانك سويسري على الاتحاد السنغالي وإقامة مباراة بدون حضور الجماهير بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة وإلقاء المقذوفات في الملعب واستخدام الألعاب النارية والليزر ووجود لافتة مسيئة.

غرامة ستة آلاف فرانك سويسري على مصر بسبب سوء سلوك الفريق.

وصعد أسود التيرانجا إلى كأس العالم على حساب الفراعنة بركلات الترجيح بعد التعادل في نتيجة المباراتين بهدف لكل فريق.

وتواجد منتخب السنغال في المجموعة الأولى لـ كأس العالم بجانب قطر وهولندجا والإكوادور.

يذكر أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رحل عن تدريب الفراعنة بعد عدم التأهل لكأس العالم ليعلن الاتحاد المصري تولي إيهاب جلال المهمة بعده.

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