جمال علام: في السنغال حاولوا الاعتداء على محمد صلاح.. طلبنا التأهل وليس إعادة اللقاء

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 16:22

كتب : أحمد الخولي

مصر - السنغال

قال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إن مضايقة منتخب مصر في السنغال لم تقتصر فقط على المباراة الحاسمة للتأهل لكأس العالم قطر 2022.

وتعرض منتخب مصر لمضايقات خلال المباراة التي خسرها بركلات الترجيح ليفقد فرصة اللعب في المونديال.

وصرح علام عبر إذاعة الشباب والرياضة "شخص ما دخل فندق إقامتنا وحاول الاعتداء على محمد صلاح، لدينا فيديو يثبت ذلك".

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وأضاف "خلال التدريبات كنا نرى بعض السنغاليين، هذا بخلاف الاعتداء على حافلة الفريق قبل دخوله الملعب".

وأتم "لم نحجز الفندق القريب من الملعب لأن منتخب السنغال حجزه. لم نطلب إعادة المباراة، وإنما تأهلنا لكأس العالم".

وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم احتجاجا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن ما لاقاه في داكار.

ولم يصدر فيفا بعد قراره في شكوى مصر.

وأعلن الاتحاد رحيل المدرب كارلوس كيروش عن قيادة الفراعنة وخلافة إيهاب جلال له.

وعن تطبيق VAR في مصر، قال علام:"تعاقدنا مع شركة إسبانية لتطويره بداية من الموسم المقبل. الشركة الحالية طلبت إنهاء التعاقد منذ قدوم مجلس الإدارة الحالي".

منتخب مصر السنغال تصفيات كأس العالم
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