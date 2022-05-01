قائمة برشلونة – بعد غياب 100 يوم.. عودة فاتي أمام مايوركا

الأحد، 01 مايو 2022 - 15:35

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - برشلونة ضد دينامو كييف

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة ريال مايوركا في ملعب كامب نو مساء اليوم الأحد.

وشهدت القائمة عودة النجم الشاب أنسو فاتي بعد غياب بداعي الإصابة.

وغاب فاتي منذ إصابته أمام أتليتك بلباو في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا يوم 20 يناير الماضي.

ولم يخض فاتي إلا 10 مباريات هذا الموسم بسبب الإصابات المتكررة، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ويغيب الأمريكي سيرجينيو ديست للإصابة، حاله حال بيدري الذي يبتعد حتى نهاية الموسم.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – أرناو تيناس

الدفاع: جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – كليمنت لونجليه – إيريك جارسيا – صامويل أومتيتي – داني ألفيش – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – جافي – ريكي بويج

الهجوم: أنسو فاتي – بيير إيمريك أوباميانج – فيران توريس – عثمان ديمبيلي – ممفيس ديباي – لوك دي يونج – أداما تراوري

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 63، ويمتلك فرصة الانفراد بالمركز الثاني وتخطي إشبيلية صاحب الـ 64 نقطة حال انتصاره على مايوركا.

ويسعى برشلونة للاحتلال المركز الثاني في الدوري حتى يحصل على بطاقة المشاركة في كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل.

وكان ريال مدريد قد حسم لقب الدوري الإسباني أمس السبت بانتصاره العريض على إسبانيول برباعية دون رد.

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