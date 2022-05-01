بوكيتينو: لا يمكنك الحديث هكذا عن ميسي.. إنه في نفس مكانة مارادونا

الأحد، 01 مايو 2022 - 13:56

كتب : FilGoal

ميسي - باريس سان جيرمان- لانس

دافع ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن مواطنه ولاعبه ليونيل ميسي الذي يقضي موسمه الأول في الفريق العاصمي.

وصرّح بوكيتينو في تصريحات لإذاعة "يوروب 1": "نحن لا نتحدث عن لاعبي عادي، ميسي في نفس مستوى دييجو مارادونا".

وأضاف بوكيتينو: "من الجلي أن انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان كان تغييرًا كبيرًا، ولأجله احتاج إلى التأقلم، وبعض الظروف لم تسمح له بالشعور بالراحة مثلما كان الوضع معه في برشلونة طوال 20 عامًا حيث كان حامل لواء النادي".

وواصل: "من غير العادل أن نحكم على ميسي، ليس لدي أي شك في جودته".

وشدد: "الموسم المقبل سيكون مختلفًا كليًا لـ ميسي، هذا العام كان لأجل التعلم، ولا أقصد المستوى الاحترافي فحسب أو التأقلم مع زملائه، وإنما أيضًا على المستوى العائلي".

وأتم: "يجب أن يؤخذ ذلك في عين الاعتبار، إنه تغيير جذري يمكن أن يؤثر على اللاعب".

وتوج ميسي بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان في موسمه الأول مع الفريق بعد انتقاله إليه مجانا قادما من برشلونة.

وسجل ميسي 9 أهداف فقط طوال الموسم في 31 مباراة خاضها، كما صنع 13 هدفا.

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