جاريث بيل يوضح سبب غيابه عن احتفالات ريال مدريد بالتتويج بلقب الدوري

غاب جاريث بيل لاعب ريال مدريد عن التواجد في احتفالات فريقه بلقب الدوري الإسباني عقب الفوز على إسبانيول برباعية دون رد في ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكتب بيل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "الأبطال".

وواصل "حزين للغاية لعدم قدرتي على أن أكون جزءا من الاحتفالات الليلة بسبب تقلص عضلي في الظهر".

واستدرك "لكنني فخور بالفريق للفوز بلقب الدوري، استمتعوا باليوم يا فتية".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن بيل كان اللاعب الوحيد الذي غاب عن الاحتفالات وأنه وفقا لما قاله فإنه تعرض للإصابة بعد عمليات الإحماء التي تسبق المباراة.

لكن أشار التقرير إلى أن الطاقم الطبي لرييال مدريد لم يلحظها ولكن لم يعتد أحد بالأمر لأن اللاعب يريد الرحيل من "الباب الخلفي للنادي".

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري للمرة الـ35 في تاريخه.