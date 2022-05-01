أزمة بين ريال وأتليتكو مدريد بسبب "الممر الشرفي" بعد ما حدث في 2014

قبل دربي مدريد بين قطبي العاصمة الإسبانية ريال وأتليتكو اندلعت أزمة بينهما بسبب رفض الأول الوقوف في في ممر شرفي للثاني عقب فوزه بلقب الدوري.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ35 في تاريخه بعد فوزه على إسبانيول مساء السبت برباعية دون رد ضمن منافسات الجولة 34 من المسابقة.

وذكرت صحيفة "كاروسيل ديبورتيفو" أن العديد من لاعبي أتليتكو يرفضون الوقوف في ممر شرفي لريال مدريد.

وقال خوسيه ماريا خيمينيز لاعب الأتليتي في وقت سابق بعد لقاء أتليتك بلباو: "نهنئ ريال مدريد على التتويج باللقب لكننا نحترم جماهيرنا للغاية".

وأشارت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن رفض بعض اللاعبين الوقوف في ممر لريال مدريد يوافق عليه العديد من أعضاء إدارة أتليتكو مدريد.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رفض الروخيبلانكوس الوقوف في ممر شرفي لأتليتكو يأتي بعد رفض ريال مدريد نفسه القيام بالأمر ذاته بعد تتويج غريمهم بلقب الدوري في عام 2014.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد برر موقفه بأن المباراة التي جمعت بينهما بعد التتويج بلقب الدوري كانت في نهائي دوري أبط\ل أوروبا وليس ضمن المنافسات المحلية.

وسيقام دربي مدريد الأحد المقبل في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

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