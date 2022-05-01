أحمد محسن لـ في الجول عن ركلة جزاء الأهلي: تاو لمس الكرة بيده واستحققت خطئا ضد محمد محمود

شدد أحمد محسن لاعب سيراميكا كليوباترا على أن ضربة الجزاء التي احتسبت ضد فريقه لصالح الأهلي غير صحيحة.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، وجاء هدف الأحمر من ضربة جزاء احتسبها الحكم نادر قمر الدولة بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقال أحمد محسن في تصريحات لـ FilGoal.com حول ركلة الجزاء: "بيرسي تاو لمس الكرة بيده بشكل واضح في البداية قبل تمريرها لحسين الشحات".

وأضاف عن تدخل ضربة الجزاء "محمد محمود هو من نزل برأسه إلى مستوى منخفض ناحية قدمي".

وواصل "من بدائيات التحكيم أن يتم احتساب خطأ عليه لصالحي وليس العكس".







































































































































































ويعد هذا التعادل هو الثالث في الدوري للأهلي، والثاني على التوالي بعد التعادل في المباراة السابقة مع طلائع الجيش.

ورفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 18 في المركز الـ13، ووصل الأهلي إلى النقطة 33 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ولا يزال يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

واستطاع الأهلي هز الشباك في الدوري بعد صيام 325 دقيقة، منذ هدف لويس ميكيسوني أمام الاتحاد السكندري.

وجاء هدف تقدم سيراميكا في الدقيقة 88 بقدم باسم مرسي، قبل أن يتعادل محمد مجدي "أفشة" للأهلي في الدقيقة 100 من ركلة جزاء.

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