أحمد محسن لـ في الجول عن ركلة جزاء الأهلي: تاو لمس الكرة بيده واستحققت خطئا ضد محمد محمود

الأحد، 01 مايو 2022 - 02:00

كتب : حامد وجدي

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

شدد أحمد محسن لاعب سيراميكا كليوباترا على أن ضربة الجزاء التي احتسبت ضد فريقه لصالح الأهلي غير صحيحة.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، وجاء هدف الأحمر من ضربة جزاء احتسبها الحكم نادر قمر الدولة بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقال أحمد محسن في تصريحات لـ FilGoal.com حول ركلة الجزاء: "بيرسي تاو لمس الكرة بيده بشكل واضح في البداية قبل تمريرها لحسين الشحات".

أخبار متعلقة
أزمة بين ريال وأتليتكو مدريد بسبب "الممر الشرفي" بعد ما حدث في 2014 هيثم شعبان: حزين لخسارة نقطتين أمام الأهلي وكنا نستطيع الفوز جاريث بيل يوضح سبب غيابه عن احتفالات ريال مدريد بالتتويج بلقب الدوري بدفع 52 ألف فرانك - الهلال يواصل تصعيد قضيته ضد كاف بخصوص حضور الجماهير لمباراة الأهلي

وأضاف عن تدخل ضربة الجزاء "محمد محمود هو من نزل برأسه إلى مستوى منخفض ناحية قدمي".

وواصل "من بدائيات التحكيم أن يتم احتساب خطأ عليه لصالحي وليس العكس".

ويعد هذا التعادل هو الثالث في الدوري للأهلي، والثاني على التوالي بعد التعادل في المباراة السابقة مع طلائع الجيش.

ورفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 18 في المركز الـ13، ووصل الأهلي إلى النقطة 33 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ولا يزال يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

واستطاع الأهلي هز الشباك في الدوري بعد صيام 325 دقيقة، منذ هدف لويس ميكيسوني أمام الاتحاد السكندري.

وجاء هدف تقدم سيراميكا في الدقيقة 88 بقدم باسم مرسي، قبل أن يتعادل محمد مجدي "أفشة" للأهلي في الدقيقة 100 من ركلة جزاء.

اقرأ أيضا

الأهلي ينجو من الهزيمة أمام سيراميكا

هزيمة جديدة للإسماعيلي في الدوري

تعرف على حكم الزمالك وإيسترن كومباني

تعديل في طاقم تحكيم الأهلي ووفاق سطيف

تعرف على قائمة الزمالك ضد إيسترن كومباني

أحمد محسن سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
هيثم شعبان: حزين لخسارة نقطتين أمام الأهلي وكنا نستطيع الفوز باسم مرسي: هدفنا كان الفوز أمام الأهلي.. واعتدت التسجيل أمام الأحمر عماد النحاس: هذا سبب شعور اللاعبين بالخوف أمام المحلة رغم التقدم مؤتمر موسيماني: هذه مشكلة الأهلي الأبرز.. والفرق التي تنافسنا على الدوري سنفوز عليهم بهدفه في سيراميكا.. الأهلي ينهي صيامه التهديفي لمدة 325 دقيقة في الدوري الدوري المصري - أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك مع إيسترن كومباني الانتصار الأول لعماد النحاس.. الاتحاد يدمر غزل المحلة بثلاثية جميلة في الـ+100.. الأهلي ينجو من الهزيمة بتعادل مثير مع سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
أحمد محسن لـ في الجول عن ركلة جزاء الأهلي: تاو لمس الكرة بيده واستحققت خطئا ضد محمد محمود 24 دقيقة | الدوري المصري
أزمة بين ريال وأتليتكو مدريد بسبب "الممر الشرفي" بعد ما حدث في 2014 ساعة | الدوري الإسباني
هيثم شعبان: حزين لخسارة نقطتين أمام الأهلي وكنا نستطيع الفوز ساعة | الدوري المصري
بدفع 52 ألف فرانك - الهلال يواصل تصعيد قضيته ضد كاف بخصوص حضور الجماهير لمباراة الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
جاريث بيل يوضح سبب غيابه عن احتفالات ريال مدريد بالتتويج بلقب الدوري ساعة | الدوري الإسباني
باسم مرسي: هدفنا كان الفوز أمام الأهلي.. واعتدت التسجيل أمام الأحمر ساعة | الدوري المصري
عماد النحاس: هذا سبب شعور اللاعبين بالخوف أمام المحلة رغم التقدم ساعة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: هذه مشكلة الأهلي الأبرز.. والفرق التي تنافسنا على الدوري سنفوز عليهم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة -الزمالك (3)-(1).. الأبيض بطل الكأس 2 تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 3 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده 4 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022