بدفع 52 ألف فرانك - الهلال يواصل تصعيد قضيته ضد كاف بخصوص حضور الجماهير لمباراة الأهلي

سدد الهلال السوداني الرسوم المطلوبة من محكمة التحكيم الرياضي "كاس" من ناديه والاتحاد الإفريقي بخصوص عدم السماح للجماهير بحضور مواجهة الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء بيان الهلال كالتالي:

واصل الهلال تصعيد قضية حرمان الجماهير من مؤازرة فريقها على ملعبه أمام الأهلي المصري في مسابقة دوري أبطال إفريقيا ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"

حيث طالبت محكمة "كاس" طرفي الدعوى بسداد مبلغ 26 ألف فرانك سويسري لانعقاد الجلسات وقد عمد الاتحاد القاري عدم سداد المبلغ من أجل توقف تصعيد القضية

وقام خالد هداية الله عضو لجنة تسيير نادي الهلال بسداد 52 ألف فرانك سويسري وهي قيمة مطالبة الهلال وكاف لضمان استمرار القضية وحرصا من اللجنة على الدفاع عن كافة حقوق النادي وعدم التفريط فيها أمام أي جهة.

وتعادل الأهلي مع الهلال دون أهداف في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بتأهل الأهلي بجانب صنداونز إلى الأدوار الإقصائية.

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