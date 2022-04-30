قائمة الزمالك - عودة محمود علاء وجمعة.. وغياب أوباما أمام إيسترن كومباني

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا قائمة الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري المصري.

وعاد الثنائي محمود علاء وعبد الله جمعة للقائمة بعد غياب أول بسبب تراكم البطاقات والثاني للإصابة.

ويغيب يوسف أوباما عن القائمة بسبب تراكم البطاقات.

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء - عبد الله جمعة – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – حازم إمام

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حفني – رزاق سيسيه – سيد عبد الله "نيمار"

الهجوم: عمر السعيد – سيف الجزيري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة من 16 مباراة.

بينما يتواجد إيسترن كومباني في المركز الأخير برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.