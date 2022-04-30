قائمة الزمالك - عودة محمود علاء وجمعة.. وغياب أوباما أمام إيسترن كومباني

السبت، 30 أبريل 2022 - 23:18

كتب : إبراهيم رمضان

سيف الجزيري يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد المصري

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا قائمة الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري المصري.

وعاد الثنائي محمود علاء وعبد الله جمعة للقائمة بعد غياب أول بسبب تراكم البطاقات والثاني للإصابة.

ويغيب يوسف أوباما عن القائمة بسبب تراكم البطاقات.

أخبار متعلقة
نهاية 38 عاما من الانتظار.. طرابزون سبور يتوج بالدوري التركي مارسيلو: لا شيء أجمل من دخول تاريخ ريال مدريد.. ومواجهة مانشستر سيتي في عقولنا بمشاركة أحمد ريان وغياب كهربا.. ألتاي ينتصر على هاتاي بالدوري التركي بيريز: لا يمكنهم أن يحرموا بنزيمة من الكرة الذهبية.. ولن نبدأ الحديث عن مبابي الآن

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء - عبد الله جمعة – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – حازم إمام

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حفني – رزاق سيسيه – سيد عبد الله "نيمار"

الهجوم: عمر السعيد – سيف الجزيري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة من 16 مباراة.

بينما يتواجد إيسترن كومباني في المركز الأخير برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.

الزمالك قائمة الزمالك إيسترن كومباني الدوري المصري
نرشح لكم
الدوري المصري - أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك مع إيسترن كومباني الانتصار الأول لعماد النحاس.. الاتحاد يدمر غزل المحلة بثلاثية جميلة في الـ+100.. الأهلي ينجو من الهزيمة بتعادل مثير مع سيراميكا كليوباترا الانهيار مستمر.. طلائع الجيش يهزم الإسماعيلي بمشاركة أحمد ريان وغياب كهربا.. ألتاي ينتصر على هاتاي بالدوري التركي انتهى الدوري المصري – طلائع الجيش (1) - (0) الإسماعيلي.. الاتحاد (3) - (0) المحلة انتهت في المصري - سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. تعادل جديد للأحمر تشكيل سيراميكا - خماسي دفاعي أمام الأهلي.. ومحمد إبراهيم يقود الهجوم
أخر الأخبار
الدوري المصري - أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك مع إيسترن كومباني دقيقة | الدوري المصري
الانتصار الأول لعماد النحاس.. الاتحاد يدمر غزل المحلة بثلاثية جميلة 16 دقيقة | الدوري المصري
في الـ+100.. الأهلي ينجو من الهزيمة بتعادل مثير مع سيراميكا كليوباترا 27 دقيقة | الدوري المصري
الانهيار مستمر.. طلائع الجيش يهزم الإسماعيلي 27 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - عودة محمود علاء وجمعة.. وغياب أوباما أمام إيسترن كومباني 50 دقيقة | الدوري المصري
نهاية 38 عاما من الانتظار.. طرابزون سبور يتوج بالدوري التركي 53 دقيقة | أوروبا
مارسيلو: لا شيء أجمل من دخول تاريخ ريال مدريد.. ومواجهة مانشستر سيتي في عقولنا 58 دقيقة | الدوري الإسباني
بمشاركة أحمد ريان وغياب كهربا.. ألتاي ينتصر على هاتاي بالدوري التركي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة -الزمالك (3)-(1).. الأبيض بطل الكأس 2 تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 3 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده 4 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022