خبر في الجول - تعديل على طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف

السبت، 30 أبريل 2022 - 20:00

كتب : محمد عبد العظيم

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف محمد عبد المنعم في الرجاء

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعديل تم إجراؤه على الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لجنة التحكيم أجرت تعديلا على الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي ووفاق سطيف بإدخال الحكم السنغالي ماجيت نداي كحكم لتقنية الفيديو بدلا من أحمد امتياز".

وأوضح المصدر أن امتياز الذي ينتمي إلى موريشيوس قد اعتذر عن المشاركة في هذه المباراة بداعي الإصابة.

أخبار متعلقة
قائمة الأهلي – غياب السولية وعبد القادر ولطفي وديانج.. وعودة كوكا أمام سيراميكا كليوباترا طبيب الأهلي يكشف مستجدات إصابة السولية وعبد القادر وفرصهما في اللحاق بمواجهة وفاق سطيف حوار في الجول - حارس وفاق سطيف: الأهلي ليس أقوى كثيرا من الترجي.. والشناوي كان يمكنه اللعب في أوروبا نادر قمر الدولة يدير مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي تحكيميا

ويدير المباراة الإثيوبي باملاك تيسيما كحكم رئيسي لذهاب الأهلي ووفاق سطيف في القاهرة.

ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله كمساعد أول، والتشادي عيسى يايا مساعد ثان، بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو، سيتواجد الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبوي نجويجوي كحكم مساعد فيديو، وكان من المقرر أن يتولى أحمد امتياز دور المساعد ثاني لتقنية الفيديو.

وبخروجه ينضم ماجيت نداي إلى الطاقم التحكيمي بدلا منه.

وستقام المباراة يوم 7 مايو في مصر، فيما سيكون لقاء الإياب في الجزائر يوم 14 مايو على ملعب 5 يوليو.

وكان الأهلي قد تخطى الرجاء في طريقه إلى نصف النهائي فيما تأهل وفاق سطيف على حساب الترجي.

طالع أيضا:

الدوري التركي - تريزيجيه يسجل ويصنع أمام فريقه السابق.. وخسارة رفاق كوكا

وفاة وكيل اللاعبين مينو رايولا بعد صراع مع المرض

نابي كيتا يسجل = ليفربول يفوز.. الريدز في الصدارة مؤقتا بانتصار أمام نيوكاسل

تقرير تركي: مصطفى محمد خيار تورنت الأساسي أمام سيفاس سبور

الأهلي وفاق سطيف ماجيت نداي امتياز أحمد دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
بيان - اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لاختيار ملعب محايد لنهائي دوري أبطال إفريقيا طبيب الأهلي يكشف مستجدات إصابة السولية وعبد القادر وفرصهما في اللحاق بمواجهة وفاق سطيف حوار في الجول - حارس وفاق سطيف: الأهلي ليس أقوى كثيرا من الترجي.. والشناوي كان يمكنه اللعب في أوروبا منافس الأهلي – وفاق سطيف يكتسح أولمبي المدية برباعية في الدوري الجزائري غضب سنغالي.. هل يتغير موقف "كاف" من إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب؟ الكشف عن حكام مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف طائرة خاصة تنقل وفاق سطيف لمواجهة الأهلي الهلال السوداني يعلن التصعيد القانوني بعد تسريبات نائب رئيس المريخ
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري – طلائع الجيش ضد الإسماعيلي.. الاتحاد أمام المحلة 4 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي 21 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل سيراميكا - خماسي دفاعي أمام الأهلي.. ومحمد إبراهيم يقود الهجوم 28 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - حمدي وحيدا في وسط الملعب أمام سيراميكا.. وشريف وصلاح محسن أساسيان 34 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - ميسي ضد أجويرو في مواجهة الاتحاد وغزل المحلة 37 دقيقة | مصر
حكاية رايولا - بائع البيتزا ورجل العصابات الذي أنقذ مسيرة إبرا.. وساعد ميدو 40 دقيقة | تقرير في الجول
مانشستر سيتي يسترد الصدارة برباعية في شباك ليدز 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الدوري - عبد الرحمن مجدي يقود هجوم الإسماعيلي.. وثلاثي في وسط طلائع الجيش 54 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 انتهت نهائي كأس الطائرة -الزمالك (3)-(1).. الأبيض بطل الكأس 3 تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 4 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده