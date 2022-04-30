خبر في الجول - تعديل على طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعديل تم إجراؤه على الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لجنة التحكيم أجرت تعديلا على الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي ووفاق سطيف بإدخال الحكم السنغالي ماجيت نداي كحكم لتقنية الفيديو بدلا من أحمد امتياز".

وأوضح المصدر أن امتياز الذي ينتمي إلى موريشيوس قد اعتذر عن المشاركة في هذه المباراة بداعي الإصابة.

ويدير المباراة الإثيوبي باملاك تيسيما كحكم رئيسي لذهاب الأهلي ووفاق سطيف في القاهرة.

ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله كمساعد أول، والتشادي عيسى يايا مساعد ثان، بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو، سيتواجد الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبوي نجويجوي كحكم مساعد فيديو، وكان من المقرر أن يتولى أحمد امتياز دور المساعد ثاني لتقنية الفيديو.

وبخروجه ينضم ماجيت نداي إلى الطاقم التحكيمي بدلا منه.

وستقام المباراة يوم 7 مايو في مصر، فيما سيكون لقاء الإياب في الجزائر يوم 14 مايو على ملعب 5 يوليو.

وكان الأهلي قد تخطى الرجاء في طريقه إلى نصف النهائي فيما تأهل وفاق سطيف على حساب الترجي.

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