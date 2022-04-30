في الـ+100.. الأهلي ينجو من الهزيمة بتعادل مثير مع سيراميكا كليوباترا

نجح الأهلي في النجاة من الهزيمة الثانية في الدوري هذا الموسم، وحقق تعادل مثير في الوقت القاتل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، في الجولة الـ17 من المسابقة بهدف دون رد.

ويعد هذا التعادل هو الثالث في الدوري للأهلي، والثاني على التوالي بعد التعادل في المباراة السابقة مع طلائع الجيش.

ورفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 18 في المركز الـ13، ووصل الأهلي إلى النقطة 33 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ولا يزال يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

واستطاع الأهلي هز الشباك في الدوري بعد صيام 325 دقيقة، منذ هدف لويس ميكيسوني أمام الاتحاد السكندري.

وجاء هدف تقدم سيراميكا في الدقيقة 88 بقدم باسم مرسي، قبل أن يتعادل محمد مجدي "أفشة" للأهلي في الدقيقة 100 من ركلة جزاء.

وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين ولم تظهر خلاله الكثير من الفرص الخطيرة.

وأرسل محمود وحيد عرضية قابلها محمد شريف بضربة رأسية لكن الكرة مرت أعلى عارضة عامر عامر في الدقيقة 7.

ورد سيراميكا بعرضية من كوابينا قابلها شريف دابو برأسية قوية لكن الكرة اصطدمت في رأس محمد هاني وخرجت إلى ركنية.

ومن هجمة مرتدة انطلق شريف دابو من ناحية اليسار وأرسل عرضية قابلها محمد إبراهيم بضربة رأسية قوية لكن الكرة مرت أعلى مرمى محمد الشناوي.

وكاد محمود وحيد أن يسجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 40 بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء أمام المرمى لكنه سدد بالقدم اليمنى أعلى العارضة.

وتلقى الأهلي ضربة بإصابة مدافعه محمد عبد المنعم ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه ياسر إبراهيم في الدقيقة 42.

ومجددا أهدر الأحمر فرصة خطيرة في الدقيقة 43 بعدما وصلت الكرة لصلاح محسن داخل منطقة الجزاء، ليحاول تسديدها بكعب القدم لكنها تصطدم في الدفاع وتذهب بعيدا.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني دفع موسيماني بـ بيرسي تاو بدلا من صلاح محسن في أول تبديل للأهلي.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الأول توغل بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية بالقدم اليمنى مرت جوار القائم في فرصة خطيرة للأحمر.

واستمر ضغط الأولي ومحاولاته لتسجيل الهدف ولكن دون جدوى أمام دفاع وحارس سيراميكا كليوباترا.

وشارك حسين الشحات في الدقيقة 62 بدلا من طاهر محمد.

وكذلك شارك باسم مرسي بدلا من شريف دابو في تبديل هجوم لسيراميكا كليوباترا.

ثم دفع موسيماني بالثنائي كريم فؤاد ومحمد محمود بدلا من محمد هاني ومحمد شريف في آخر تبديلات الأحمر.

وواصل الأحمر محاولاته للتسجيل وانطلق كريم فؤاد من الناحية اليمنى وأرسل عرضية قابلها محمد محمود بتسديدة مرت جوار القائم.

ومجددا وصلت الكرة إلى حسين الشحات ليسدد بشكل مباشر والكرة تمر جوار القائم.

ومن هجمة مرتدة سريعة انطلق محمد إبراهيم بالكرة وأرسل عرضية قابلها باسم مرسي بتسديدة مباشرة لتسكن الكرة شباك محمد الشناوي ويسجل هدف فوز سيراميكا في الدقيقة 88.

وعاد الحكم لمراجعة إمكانية احتساب ركلة جزاء للأهلي بعد تدخل من مدافع سيراميكا على محمد محمود.

وبعد عدة دقائق من المراجعة عادل الحكم نادر قمر الدولة واحتسب ركلة الجزاء للأهلي وأشهر البطاقة الصفراء لـ أحمد محسن مدافع المقاصة.

وتقدم أفشة لتسديد الركلة وسجل منها هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 100 من المباراة.

قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.