الدوري المصري - أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك مع إيسترن كومباني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكم مباراة الزمالك وإيسترن كومباني في الأسبوع الـ17 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة من 16 مباراة.

بينما يتواجد إيسترن كومباني في المركز الأخير برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

حكم الساحة: احمد الغندور

حكمان مساعدان: سمير جمال - أحمد نوفل

حكم رابع: سامح حسين

حكم الفيديو: طارق مجدي

مساعد حكم الفيديو: حمادة القلاوي

ويلتقي الزمالك مع إيسترن كومباني على ملعب المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء.

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