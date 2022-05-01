باسم مرسي: هدفنا كان الفوز أمام الأهلي.. واعتدت التسجيل أمام الأحمر

الأحد، 01 مايو 2022 - 00:54

كتب : FilGoal

هدف سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

شدد باسم مرسي مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا على أن فريقه دخل مباراة الأهلي من أجل الفوز مشيرا إلى أنه اعتاد التسجيل في شباك الأحمر.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع الأهلي بهدف لكل فريق، وسجل باسم مرسي هدف فريقه الوحيد.

.وقال باسم مرسي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق كبير مثل الأهلي، كان هدفنا اللعب على الهجمات المرتدة منذ بداية المباراة ومحاولة الاختراق من الطرفين وهو ما جعلنا نسجل".

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وأضاف "كان هدفنا المكسب من البداية ولكن النقطة أمام الأهلي ليست بالشيء السيئ".

وتلبع "الله يوفقني دائما وأنجح في التسجيل أمام الاهلي، كنت أتمنى أن يكون هدف الفوز ولكن قدر الله وما شاء فعل. لا أريد الحديث عن التحكيم فالحكم كان يرغب في الخروج بأفضل أداء من المباراة مثلنا تماما".

وواصل "هيثم شعبان نجح في خطته وقسم المباراة بشكل جيد ونجحنا في التسجيل، إنه مدرب يعرف ما يفعله جيدا".

وأتم "حققنا أربع نقاط أمام بيراميدز والأهلي بأداء جيد، يجب أن نبني على ذلك مستقبلا لنواصل التحسن".

وشارك باسم مرسي في 16 مباراة مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم سجل خلالها ثلاثة أهداف.

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