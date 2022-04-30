روبرتسون: سنرى لمتى ستستمر الصدارة.. وميلنر: لن أشاهد مباراة مانشستر سيتي

السبت، 30 أبريل 2022 - 17:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح وأندرو روبرتسون - إيفرتون وليفربول

أبدى أندرو روبرتسون ظهير ليفربول سعادته بالفوز على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال روبرتسون في تصريحاته لقناة "بي تي سبورت" عقب المباراة: "نيوكاسل عمل بجدية كبيرة وهو في حالة مذهلة".

وأضاف "إنهم الآن بين العشرة الأوائل، ولذلك كنا نعلم أن الأمور ستكون صعبة. لحسن الحظ سسجلنا الهدف ولا اعتقد أنهم حظوا بالكثير من الفرص بعد ذلك".

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وأوضح "كان يمكننا قتل المباراة ولكننا سعداء بالنقاط الثلاث على كل حال".

وتابع روبرتسون: "جولينتون سبب لنا بعض المشاكل مبكرا، ولكن في الشوط الثاني أعتقد أن دفاعنا كان ممتازا أمامه".

واختتم "نحن الآن على الصدارة وسنرى لمتى سيستمر ذلك، ما يجب علينا هو الفوز بمبارياتنا".

في الإطار ذاته قال جيمس ميلنر في تصريحاته لقناة "بي تي سبورت": "أعتقد أننا سيطرنا جيدا في بعض الفترات، ولكن لن يمكننا فعل ذلك طوال المباراة".

وأضاف "إنهم في لحظة مميزة لهم وكنا نعلم أن الأمور لن تكون سهلة. كان من الجيد أننا تقدمنا، ولكن هدف واحد لا يكفي أبدا في هذا الدوري".

وأوضح "في هذه المرحلة من الموسم الأمر يتعلق بالفوز والتقدم للأمام فقط. نحن نقاتل على جميع الجبهات وهذا يثبت أننا قائمة جيدة. نحن بحاجة للجميع، ويجب أن نحافظ على عقليتنا لمواصلة اللعب بعد 3 أيام".

وفي تصريحات تالية عبر "بي بي سي" نفى ميلنر أنه سيشاهد مباراة ليدز ضد مانشستر سيتي قائلا: "لن أشاهدها. حتى وإن كان هذا ليدز ولأسباب واضحة أريدهم أن يلعبوا بشكل جيد. ربما أحظى بنظرة خاطفة على النتيجة".

ورفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة مؤقتا في صدارة الدوري، انتظارا لنتيجة مباراة مانشستر سيتي (80 نقطة) مع ليدز.

ويقاتل الريدز على جميع الجبهات، حيث يتواجد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الذي يخوض إيابه يوم الثلاثاء.

ليفربول نيوكاسل الدوري الإنجليزي أندرو روبرتسون جيمس ميلنر
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