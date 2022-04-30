تقرير تركي: مصطفى محمد خيار تورنت الأساسي أمام سيفاس سبور

السبت، 30 أبريل 2022 - 13:01

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل مع كريم أكتورك أجلو أمام بيشكتاش بالدوري التركي

يعود مصطفى محمد لتشكيل جالاتاسراي الأساسي على حساب الفرنسي المخضرم بافيتمبي جوميز.

وبحسب موقع "hurriyet" التركي فأن دومينيك تورنت المدير الفني لـ جالاتاسراي بدأ تحديد الأسماء التي ستواجه سيفاس سبور في الجولة من الدوري التركي.

وأوضح الموقع أن الفرنسي جوميز لن يشارك أساسيا مع الأسود وسيبدأ مصطفى محمد على حسابه.

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وأرجع التقرير سبب استبعاد جوميز لإهداره عديد الفرص أمام ألتاي سبور في الجولة الماضية.

وشارك مصطفى محمد بديلا في الدقيقة 66 لتعويض خروج جوميز في المباراة التي انتهت بفوز الأسود بهدف دون رد على حساب زملاء أحمد ياسر ريان.

وكان مصطفى محمد قد غاب عن 4 مباريات سابقة بسبب الإصابة والإيقاف لتراكم البطاقات منذ أن صنع هدفين ضد بيشكتاش منتصف مارس الماضي.

جوميز من انتقاله لجالاتاسراي في يناير الماضي سجل 5 أهداف في 10 مباريات بالدوري التركي.

في المقابل سجل مصطفى محمد 6 أهداف وصنع 3 في 23 مباراة بالدوري التركي.

ويحتل جالاتاسراي المركز الثاني عشر في جدول الدوري التركي برصيد 47 نقطة من 34 مباراة، بفارق 10 نقاط عن المركز الرابع المؤهل للدوري الأوروبي.

ويأتي سيفاس سبور في المركز الثالث عشر بفارق نقطتين عن الأسود.

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