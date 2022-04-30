نابي كيتا يسجل = ليفربول يفوز.. الريدز في الصدارة مؤقتا بانتصار أمام نيوكاسل

السبت، 30 أبريل 2022 - 15:34

كتب : FilGoal

ليفربول - نيوكاسل

ارتقى ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا بفوز صعب على نيوكاسل على ملعب سان جيمس بارك في افتتاح الجولة 35.

سجل هدف اللقاء الوحيد: نابي كيتا

وللمباراة رقم 11 على التوالي لم يخسر ليفربول من نيوكاسل بواقع 7 انتصارات و4 تعادلات.

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وعندما يسجل نابي كيتا مع ليفربول يفوز الريدز، للمباراة السابعة يفوز ليفربول في الدوري الإنجليزي عندما يسجل الغيني.

فوز رفع رصيد ليفربول إلى 82 نقطة في الصدارة مؤقتا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

ويحل سيتي ضيفا على ليدز يونايتد مساء اليوم وفي رصيده 80 نقطة.

وسيلتقي ليفربول في الجولة المقبلة مع توتنام.

التشكيل

جلس محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد على مقاعد بدلاء ليفربول.

وعوض محمد صلاح، الكولومبي لويس دياز في مركز الجناح، بينما بدأ جو جوميز كظهير أيمن.

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وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء عن طريق نابي كيتا في الدقيقة 7 بتسديدة صاروخية من الغيني مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 19 استطاع الغيني من تسجيل الهدف الأول والوحيد في اللقاء بتسديدة بعد تلقى تمريرة من ديوجو جوتا راوغ على إثرها الحارس ثم سدد كرة قوية في منتصف المرمى.

وكاد ساديو ماني أن يسجل الهدف الثاني للريدز بعد عرضية من لويس دياز لكن تسديدة السنغالي تصدى لها دوبرفاكا بسهولة في الدقيقة 34.

وبعد 4 دقائق سجل الباراجوياني ميجيل ألميرون هدفا بعد مراوغة أليسون لكن الحكم المساعد أشهر رايته بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 42 سدد جيمس ميلنر كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

بدأ الشوط الثاني بهدوء بين الفريقين، وفي الدقيقة 61 جاءت الفرصة الأخطر بعرضية أرضية من جو جوميز وتسديدة قوية من ساديو ماني مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 68 تحصل السنغالي على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على الحارس.

في الدقيقة التالية أجرى يورجن كلوب أول تغييرين بنزول محمد صلاح وفابينيو وخروج ساديو ماني وجوردان هندرسون.

في الدقيقة 71 سدد محمد صلاح كرة من داخل المنطقة تصدى لها الحارس.

وفي نفس الدقيقة أبعد دوبرافكا تسديدة جوتا ببراعة ليظل تقدم الريدز قائما.

وفي الدقيقة 86 سدد برونو جيماريش كرة قوية تصدى لها أليسون بثبات.

وكاد صلاح أن يسدد هدفا قاتلا لكن لم يستطع السيطرة على كرته قبل التسديد، لتنتهي المباراة بفوز الريدز وصدارة مؤقتة.

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