الدوري التركي - تريزيجيه يسجل ويصنع أمام فريقه السابق.. وخسارة رفاق كوكا

السبت، 30 أبريل 2022 - 16:00

كتب : FilGoal

تريزيجيه - باشاك شهير - الدوري التركي

تغلب باشاك شهير على ضيفه قاسم باشا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب رجب طيب أردوجان ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري التركي.

تألق محمود حسن "تريزيجيه" في الشوط الأول بقميص باشاك شهير أمام فريقه السابق قاسم باشا فسجل هدفا وآخر.

في الدقيقة 28 صنع تريزيجيه من عرضية هدف فريقه الأول والذي سجله جالبراندنسين برأسية.

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وفي الدقيقة 45 استغل كرة مرتدة من الدفاع من داخل منطقة الجزاء وسجل هدف فريقه الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

هدف جاء مباشرة بعدما سجل قاسم باشا هدف التعادل قبلها بدقيقة.

تريزيجيه لم يتوقف وصنع هدفا ثانيا في اللقاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع لكن ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

لينتهي الشوط الأول بتقدم باشاك شهير بنتيجة 2-1.

وأضاف دينيز توروك الهدف الثالث في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، بينما قلص جاكسون موليكا الفارق في الدقيقة 78.

بذلك رفع تريزيجيه رصيده إلى 6 أهداف في 10 مباريات وصنع هدفه الثاني مع الفريق منذ انضمامه في يناير.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، بينما يحتل قاسم باشا المركز الحادي عشر بـ35 نقطة.

على الجانب الآخر خسر كونيا سبور بمشاركة مهاجمه المصري أحمد حسن كوكا على يد كاراجوموروك بهدفين مقابل هدف وحيد.

وشارك كوكا منذ بداية اللقاء وحتى خروجه في الدقيقة 76 ونزول سوكول سيكاليشي بدلا منه.

الفوز قاد كاراجوموروك إلى المركز الخامس بـ53 نقطة، بينما تجمد رصيد كونيا عند 64 نقطة في المركز الثالث.

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